Fans überzeugt: Hat Harry Styles Chris Pine etwa angespuckt?

Ob es sich dabei nur um eine optische Täuschung handelt? Am Montagabend feierte der langersehnte Film "Don't Worry Darling" endlich Premiere und die Stars wie Harry Styles (28) und Florence Pugh (26) strahlten auf dem roten Teppich. Als sich die Schauspieler den Film zusammen mit dem Publikum ansehen wollten, kam es zu einem seltsamen Moment zwischen Harry und Co-Star Chris Pine (42): Fans sind sich sicher, dass Harry Chris angespuckt hat!

Auf Twitter kursierte seit der Premiere ein Video, das den Vorfall festhält: Als es sich die Schauspieler auf den Kinositzen gemütlich machten, sicherte sich Harry den Platz neben seinem Kollegen Chris. Beim Hinsetzen sah es dann so aus, als spucke er dem Star Trek-Star in den Schoß! Chris hält in dem Moment inne und schaut überrascht auf seine Beine. Für die Fans eine klare Situation. Bisher hat sich keiner der beiden zu dem Vorfall geäußert und ein zweiter Clip aus einem anderen Blickwinkel beweist, dass es wohl wirklich nur so ausgesehen hat.

Da Harry und Chris eigentlich Kumpels sind, gab es wohl auch keinen Grund, weshalb Harry so etwas tun sollte. Und dicke Luft gab es nach Ende der Dreharbeiten sowieso schon genug. Immerhin soll es bereits bei Florence und Olivia Wilde (38) gekriselt haben, weil diese am Set eine Beziehung mit Harry einging, während sie noch verheiratet war.

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Chris Pine, Harry Styles und Gemma Chan bei dem Filmfestspielen in Venedig

Anzeige

Getty Images Nick Kroll, Florence Pugh, Chris Pine, Olivia Wilde, Sydney Chandler, Harry Styles und Gemma Chan

Anzeige

Getty Images Florence Pugh im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de