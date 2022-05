Hat sie sich hier etwa verplappert? Jennifer Lawrence (31) gab im September 2021 eine süße Überraschung bekannt: Die US-amerikanische Schauspielerin und ihr Mann Cooke Maroney erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Danach präsentierte die Hunger Games-Darstellerin sich immer wieder stolz mit ihrer Babykugel in der Öffentlichkeit. Ende Februar erblickte ihr Baby das Licht der Welt. Viel ist über Jens kleinen Wonneproppen aber nicht bekannt – doch das könnte Ellen DeGeneres (64) nun geändert haben!

In der vergangenen Woche war die Schauspielerin in der Ellen DeGeneres Show per Telefon zugeschaltet. Privat sind die US-amerikanische TV-Moderatorin und die Hollywood-Bekanntheit nämlich dicke Freunde – und sogar Nachbarn. Während ihres Gespräches dürfte Ellen nun das Geschlecht von Jennifers Baby enthüllt haben. "Ich höre dich manchmal mit ihm reden und es ist wirklich süß", sagte die 64-Jährige in dem Gespräch. Offenbar hat die Beauty im Februar also einen kleinen Jungen zur Welt gebracht.

Nach der Geburt blieben Jennifer und ihre kleine Familie eine Weile für sich und zogen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Im April wurden die beiden Eheleute jedoch zum ersten Mal mit ihrem kleinen Schatz gesichtet. Abwechselnd schoben Jen und Cooke den Kinderwagen bei einem Spaziergang in Los Angeles durch die Gegend.

MEGA Jennifer Lawrence, Dezember 2021

Getty Images Ellen DeGeneres im Januar 2020

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Paris Fashion Week im Juli 2021

