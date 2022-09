Mariah Carey genießt Zeit mit ihren Kindern im Freizeitpark

Mariah Carey (53) kostet die Zeit mit ihren Kids in vollen Zügen aus! Mit ihrem Ex-Mann, dem Comedian Nick Cannon (41), hat die Sängerin die Zwillinge Moroccan (11) und Monroe (11). Die Twins machten das Glück des seit 2008 verheirateten Paares perfekt. Deshalb sorgte die Trennung der Eltern im Jahr 2014 bei den Fans für einen Schock. Seitdem wachsen die zwei Sprösslinge bei der "Always Be My Baby"-Interpretin auf. Nun machte Mariah mit Moroccan und Monroe einen Ausflug in den Freizeitpark.

Auf Instagram postete die Musikerin Bilder von der Quality-Time mit ihren Kindern. Auf dem ersten Bild sieht man die drei vor einer Achterbahn posieren, während Mariah und Monroe in die Kamera grinsen – Moroccan entschied sich dagegen für eine coole Pose. Beim zweiten Foto kam der Elfjährige allerdings nicht drum herum, sich wie seine Schwester in die Arme seiner Mama zu kuscheln und für die Aufnahme sein schönstes Lächeln zu zeigen. "Wir hatten die beste Zeit im Cedar Point Amusement Park. Nie wieder mit Absätzen", schrieb die "Hero"-Interpretin zu ihrem Beitrag, den sie mit einem Tränen lachenden Emoji garnierte.

Im vergangenen April feierten die Zwillinge ihren elften Geburtstag. Zu diesem Anlass teilte die zweifache Mutter ebenfalls eine Aufnahme, die sie gemeinsam mit ihren Kindern zeigt. "Alles Gute zum elften Geburtstag an den größten doppelten Segen meines Lebens! Roc und Roe, ihr werdet für immer meine beiden Babys bleiben", kommentierte die 53-Jährige ihren Post.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Kindern Moroccan und Monroe im Freizeitpark

Getty Images Mariah Carey im Juni 2022

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen

