Im Hause Carey gibt es allen Grund zu Feiern! Seit 2011 ist Mariah Carey (53) nicht mehr nur Sängerin, sondern auch stolze Mutter von zwei Kids – genauer gesagt ihren beiden Zwillingen Moroccan und Monroe. Ihren Nachwuchs hält die Musikerin aber so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus – umso erfreulicher dürfte ein aktueller Post der Künstlerin sein: Zum Geburtstag gratulierte Mariah ihren Twins nun mit einem emotionalen Beitrag!

Via Instagram richtete die Schönheit rührende Worte an ihre Zwillinge: "Alles Gute zum elften Geburtstag an den größten doppelten Segen meines Lebens!" Passend dazu teilte Mariah auch zwei Aufnahmen – während man die Beauty auf dem einen Throwback-Schnappschuss noch mit zwei Neugeborenen im Arm sieht, handelt es sich beim zweiten Bild um eine aktuelle Aufnahme des Trios.

Eine Sache hat sich im Laufe der Jahre für Mariah aber offenbar nicht geändert – ganz egal, wie alt ihre Sprösslinge inzwischen schon sind. "Roc und Roe, ihr werdet für immer meine beiden Babys bleiben. Ich liebe euch für immer", schwärmte die 53-Jährige überglücklich.

Instagram / mariahcarey Throwback-Foto von Mariah Carey mit ihren Babys

Getty Images Mariah Carey im Beacon Theatre in New York, 2014

Getty Images Mariah Carey, Januar 2020 in New York City

