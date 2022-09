Niedlich! Seal schwärmt von seiner Adoptivtochter Leni Klum

So nahe stehen sich Seal (59) und Leni Klum (18) wirklich! Nach seiner Hochzeit mit Heidi Klum (49) im Jahr 2005 adoptierte der Sänger die kleine Leni, die aus einer früheren Beziehung des Models mit Flavio Briatore (72) hervorgegangen war. Und obwohl sich das einstige Traumpaar vor acht Jahren scheiden ließ, pflegen der Musiker und seine Adoptivtochter bis heute ein tolles Verhältnis. So bewies Seal jetzt mal wieder, wie nah er und Leni sich stehen!

Gegenüber Entertainment Tonight fand Seal rührende Worte für seine Adoptivtochter: "Das war schon immer so, seit dem Tag, an dem ich ihre Mutter traf. Sie [Heidi] war zwei Wochen schwanger mit dieser wunderschönen Frau. Wir hatten schon immer diese Bindung", schwärmte der 59-Jährige von seiner engen Beziehung mit Leni.

Erst vor wenigen Tagen verbrachten Leni und Seal eine Menge Vater-Tochter-Zeit miteinander: Wie Hollywood Life berichtete, nutzte das Model seinen Umzug nach New York dazu, um gemeinsam mit ihrem Vater ein Spiel von Serena Williams (40) bei den US Open anzusehen. Dabei zeigen die Bilder des Magazins unter anderem, wie Seal lächelte, während seine Adoptivtochter sich an ihn kuschelt.

Getty Images Heidi Klum und Seal bei den Emmy Awards in Los Angeles im September 2011

Getty Images Leni Klum mit ihrem Vater Seal im März 2012

Getty Images Leni Klum mit ihrem Vater Seal im Oktober 2021 in Los Angeles

