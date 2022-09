Berühmter Partner: Eric Sindermanns Job schreckte Katha ab

Wie geht es Katharina Hambuechen mit ihrem prominenten Freund? Die Analystin ist zurzeit gemeinsam mit ihrem Partner Eric Sindermann (34) in der Show Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Schon im Vorfeld der Ausstrahlung scheint die Bekanntheit ihres Partners und das anstehende Format einen gewissen Druck auf Katha auszuüben. Promiflash verriet sie nun, wie es für sie ist, einen Promi zu daten.

"Klar, am Anfang ist es spannend, das gebe ich ganz offen zu", erzählte Katha im Gespräch mit Promiflash. Doch bereits nach kurzer Zeit sei das verflogen und danach komme es auf den Charakter an: "Aufgrund seiner Arbeit und der fehlenden Empathie hat er mich schlecht behandelt, daher war sein Job eher etwas Negatives und etwas, das mich abgeschreckt hat." Dass sie sich extra einen Promi geangelt habe, wolle sie sich daher nicht vorwerfen lassen: "Ich habe ihn gewollt, nicht seinen Fame."

Aus diesem Grund habe sie sich auch stets im Hintergrund gehalten und nie in den Vordergrund gedrängt: "Anstatt in seinem Musikvideo mitzuspielen, habe ich den ganzen Tag gekellnert, aufgeräumt und bis nachts Möbel mit ihm verrückt. Das hätte keine von seinen vorherigen Damen getan und so eine wird er auch nicht mehr finden."

Instagram / katha.hambu Eric Sindermanns Freundin Katharina Hambuechen

AEDT / SplashNews.com Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambuechen im Dezember 2021

