Eric Sindermann enttäuscht: Ex Katha hat ihn ausgenutzt

Eric Sindermann (34) erzählt vom jüngsten Beziehungsdrama. Der Ex on the Beach-Star nahm gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Katharina Hambuechen bei Das Sommerhaus der Stars teil, doch noch bevor die Show ausgestrahlt wurde, sickerte bereits die Trennung der beiden durch. Nun teilen sie gegeneinander aus und werfen sich Betrug vor. Mit Promiflash sprach Eric nun darüber, wie sehr ihn die Krise mitnimmt.

Auf der Berlin Fashion Week traf Promiflash den TV-Star am Rande des Blogger-Events "mates date". Dabei kam er auch auf die derzeitige Lage mit Katha zu sprechen. "Ich fühle mich auf jeden Fall ausgenutzt, mir geht es auch immer noch nicht ganz so gut. Ich finde, die Person spielt ein falsches Spiel, und mich nervt es, dass ich jeden Tag tausend Unterlassungsklagen auf den Tisch bekomme", erklärte Eric zutiefst enttäuscht. Dass sie ihm jetzt Betrug vorwirft und sagt, er habe sie ausgenutzt, kann er absolut nicht verstehen: "Jeder, der einen Schulabschluss hat, kann eigentlich sehen, wer hier wen ausgenutzt hat."

Die Teilnahme an beim Sommerhaus bereut Eric allerdings keineswegs. "Ich bereue, dass ich mich in die Person extrem verliebt habe, dass ich sie sechs Monate finanziell unterstützt habe und dass ich dadurch mein Unternehmen sehr vernachlässigt habe", stellte er hingegen deutlich klar.

