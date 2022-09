Ging sie Eric Sindermann fremd? Katha Hambuechen äußert sich

Jetzt spricht Katharina Hambuechen Klartext! Die Analystin ist gemeinsam mit dem Ex on the Beach-Star Eric Sindermann (34) in der siebten Staffel von Das Sommerhaus der Stars dabei. Schon vor der offiziellen Ausstrahlung ließ der Modedesigner durchblicken, dass es seit den Dreharbeiten zwischen ihm und seiner Liebsten kriselt. Er deutete sogar an, dass die Masterstudentin ihn betrogen habe! Im Promiflash-Interview bezog Katha nun Stellung: Was hält sie von seinen Vorwürfen?

"Ich habe mich gefragt, ob Eric mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, an dem er selber seine Lügen wirklich glaubt", wetterte die 27-Jährige im Gespräch mit Promiflash gegen ihn. Sie sei total entsetzt und könne überhaupt nicht nachvollziehen, warum der Berliner andauernd die Tatsachen verdrehe. "Außerdem habe ich diesen 'Mann' mehr als alles andere geliebt und habe ihn niemals betrogen", stellte sie klar. Der ehemalige Handballprofi hingegen sei laut Katharina derjenige gewesen, der während der Beziehung untreu war.

Gerade Erics Beruf führte bei dem Paar oft zu Streit. Der Influencer soll Katha nämlich immer wieder wegen seiner Arbeit belogen und ihr Dinge verheimlicht haben. "Er versucht, mich als die Böse darzustellen, da er genau weiß, was nach dem Sommerhaus auf ihn zukommen wird – und das zu Recht", meinte die Düsseldorferin abschließend.

Instagram / katha.hambu Katharina Hambuechen, Sommerhaus-Teilnehmerin 2022

Wehnert, Matthias / ActionPress Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

