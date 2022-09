Kuschelnd gesichtet: Hat Madonna etwa einen neuen Flirt?

Hat Madonna (64) etwa einen neuen Mann an ihrer Seite? Die Popsängerin und der Tänzer Ahlamalik Williams waren rund drei Jahre lang ein Paar, bevor sie sich im vergangenen April getrennt haben. Doch nun wirkt es so, als ob die "Material Girl"-Interpretin wieder bereit für etwas Neues ist: Madonna wurde jetzt mit dem 23-jährigen Andrew Darnell beim Kuscheln und Schmusen gesichtet!

Laut Page Six haben die beiden ein Konzert in New York besucht und konnten dabei wohl kaum die Finger voneinander lassen. Instagram-Bilder der Popsängerin beweisen, dass sie den Abend auf jeden Fall zusammen verbracht haben: Auf einem der Fotos ist der Hottie mit der Handtasche der Sängerin zu sehen. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die zwei sogar gemeinsam, wobei Andrew den Arm um die 64-Jährige legt, während sie ihre Köpfe aneinander lehnen und ein Selfie schießen. Auf weiteren Pics sind auch andere Männer zu sehen. Das wirkt allerdings nicht so vertraut wie mit Andrew. "Club der heißen Männer", schrieb die "Hung Up"-Interpretin zu ihrem Beitrag.

Nach dem Konzert ging es für die Musikerin und ihre 41 Jahre jüngere Begleitung noch in ein Restaurant, um sich mit Freunden zu treffen. Laut einem Gast soll es dort heiß hergegangen sein: "Sie haben definitiv geknutscht. Sie und Andrew waren den ganzen Abend über sehr zärtlich, kuschelten und schmusten in ihrer Ecke."

Instagram / madonna Andrew Darnell im September 2022

Instagram / madonna Madonna im September 2022

Instagram / madonna Madonna im Juli 2022

