Nach Trennung: Datet Madonna nun diesen mysteriösen Hottie?

Ist Madonna (64) etwa schon wieder neu verliebt? Vor rund drei Jahren verkündete die "Material Girl"-Interpretin, dass sie sich in ihren Backgroundtänzer Ahlamalik Williams verguckt hatte. Seither gingen sie und ihr 35 Jahre jüngerer Freund gemeinsam durchs Leben. Im April plauderte ein Insider aus, dass die beiden in Zukunft getrennte Wege gehen wollen – doch ist die Queen of Pop bereits wieder in festen Händen? In Italien wurde Madonna jetzt mit einem Fremden bei einem Dinner-Date gesichtet!

Auf Paparazzibildern, die Mail Online vorliegen, konnte man nun einen Blick darauf werfen, wie Madonna am Donnerstag gemütlich mit einem fremden Mann durch eine Altstadt auf Sizilien schlenderte – und sich dabei vertraut bei dem Hottie einharkte. Wie das Magazin weiter berichtete, sollen die Aufnahmen nach einem gemeinsamen Abendessen der beiden entstanden seien.

Ebenso wie Madonna entschloss sich auch die Begleitung der 64-Jährigen zumindest untenrum für einen ziemlich farbenfrohen Look. Dazu kombinierte er ein lässiges blaues Hemd. Vor allem eine Sache fällt dabei besonders aus: Der mysteriöse Mann sieht Madonnas Ex-Mann Guy Ritchie (53) verblüffend ähnlich. Von 2000 bis 2008 waren sie und der britische Filmregisseur miteinander verheiratet.

Getty Images Ahlamalik Williams und Madonna, 2021

Instagram / madonna Madonna, August 2022

Getty Images Guy Ritchie und Madonna im Dezember 2007 in New York City

