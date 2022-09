Schauspielanfänger: Harry Styles wusste nicht, was er tut

So erging es Harry Styles (28) vor den Filmkameras! Nach seiner Karriere mit der Band One Direction startete der Musiker als Solokünstler durch. Mit einer Rolle in dem Kriegsdrama "Dunkirk" sollte dann auch die Schauspielkarriere des Hotties beginnen. Demnächst wird er als eine der Hauptrollen in "Don't Worry Darling" auf Kinoleinwänden zu sehen sein. Jetzt verriet Harry, wie sich seine Schauspielanfänge für ihn anfühlten!

Wie Variety jetzt berichtete, reflektierte der Sänger während der Filmfestspiele in Venedig über seine Hauptrolle in dem Psycho-Thriller: "Musik mache ich schon länger, also fühle ich mich schon etwas wohler. Was ich an der Schauspielerei mag, ist, dass ich das Gefühl habe, keine Ahnung zu haben, was ich tue", offenbarte der "As It Was"-Interpret bei einer Pressekonferenz für "Don't Worry Darling". "Musik zu machen ist eine sehr persönliche Sache", ergänzte Harry und fügte zudem hinzu, dass "es Aspekte der Schauspielerei gibt, bei denen man ein wenig aus Erfahrungen schöpft, aber zum größten Teil tut man so, als würde man jemand anderen spielen".

Will Harry also in Zukunft lieber vor den Filmkameras stehen oder mit seiner Musik weiterhin Konzerthallen füllen? "Was die Zukunft angeht, genieße ich beides", stellte der Ex von Taylor Swift (32) klar. "Ich habe das Gefühl, dass mich die Möglichkeit, die Schauspielerei zu erforschen, noch glücklicher gemacht hat, [...]. Es macht einfach Spaß, in beiden Welten zu spielen", ergänzte Harry.

Courtesy of Warner Bros. Pictures Harry Styles und Florence Pugh in "Don't Worry Darling"

Getty Images Harry Styles im März 2021 in Los Angeles

Getty Images Harry Styles, Mai 2022

