The Weeknd will nach Konzertabbruch bald wieder auftreten!

The Weeknds (32) Welttournee ist eine einzige Achterbahnfahrt! Der Sänger hatte ursprünglich bereits 2020 geplant, auf Tour zu gehen, musste die Konzerte dann aber zweimal verschieben und schließlich ganz absagen. Ersatz gab es erst mal nicht, dafür kündigte er an, im Juli 2022 einen zweiten Versuch zu starten. Und dann machte ihm seine Gesundheit nach ein paar Wochen einen Strich durch die Rechnung. Doch jetzt verkündete The Weeknd, dass er bald wieder auf der Bühne stehen wird!

"Der Arzt sagt, dass meine Stimme in Ordnung ist. Mit etwas Ruhe kann und werde ich euch in Toronto die Show liefern, auf die ihr gewartet habt", verkündete The Weeknd stolz auf Instagram. Der Auftritt wurde abgesagt, nachdem er zuvor bei einem Konzert in L.A. plötzlich seine Stimme verloren hatte. Unter Tränen musste er nach 15 Minuten abbrechen, aber auch das verspricht der "Try Me"-Interpret bald nachzuholen. "Ich danke euch für all die Liebe und das Verständnis, das ihr mir entgegenbringt", schrieb er gerührt.

Auch wenn The Weeknds Tournee einen holprigen Start hingelegt hat, scheint es in seinem Privatleben etwas glatter zu laufen. Er wurde nämlich knutschend mit der DJane Simi Khadra erwischt – die beiden sollen aber nur Freunde sein. Allerdings ist der Musiker beim Dating wohl gerade besonders aktiv.

Getty Images The Weeknd bei den 2021 Billboard Music Awards

Getty Images The Weeknd bei der Super Bowl Halftime Show in Tampa, 2021

Getty Images The Weeknd, Sänger

