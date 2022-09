Trotz Beef: Mrs.Marlisa unterstützt "Are You The One?"-Anna

Anna Iffländer und Mrs.Marlisa sind sich in dieser Sache einig! In der aktuellen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel bandelte die Ex on the Beach-Teilnehmerin schnell mit Teilnehmer Micha an. Doch der einstigen Partnerin von Fabio De Pasquale schien das ganz und gar nicht zu gefallen. Sie behauptete, dass sie und der Fußballer vor der Show was am Laufen hatten. Daraufhin schossen die beiden Frauen gegeneinander. Doch jetzt stellt sich Marlisa auf Annas Seite!

Promiflash traf im Rahmen der Berlin Fashion Week auf dem Blogger-Event mates date auf die Influencerin. Trotz des Streits mit Anna nahm Marlisa ihre einstige Freundin in Schutz: "Das hat niemand verdient, auch eine Anna nicht, auch wenn ich menschlich enttäuscht von ihr bin. Aber kein Mann der Welt kann eine Freundin so betiteln." Micha hatte Anna als "Wanderhure" bezeichnet – für die Beauty ist das ein absolutes No-Go. "Letztendlich sind dort alle Single, sie können machen, was sie wollen."

Marlisa scheint ihren einstigen Schwarm nicht wiederzuerkennen. "Ich war von seinem Verhalten geschockt" , verriet die Blondine im Promiflash-Interview. "Ich erkenne ihn nicht wieder, zu mir war er komplett anders – er hat mich nie beleidigt", fügte sie hinzu.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Realitystar

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Michael Schüler bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" 2022

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de