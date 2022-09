"Verletzt": Das denkt Kris Jenner über Kanyes Tirade im Netz

Jetzt gibt Kris Jenner (66) ihren Senf dazu! Anfang des Monats ging Kanye West (45) via Social Media auf die Mutter seiner Ex-Frau Kim Kardashian (41) los: So behauptete der Rapper, dass das Kardashian-Jenner-Oberhaupt neben Kim auch seine Tochter Kylie Jenner (25) dazu zwang, für den Playboy zu posieren. Doch die öffentlichen Provokationen lässt Kanyes einstige Schwiegermutter nicht auf sich sitzen: Kris machte nun ihrem Ärger Luft!

Wie eine Quelle gegenüber Hollywood Life erklärte, war die 66-Jährige "verletzt" und "schockiert" darüber, dass Kanye solche Bemerkungen gemacht hatte, obwohl sie all die Jahre "nichts anderes getan habe, als zu helfen": "Kris fand, dass Kanye mit dem, was er [...] über sie gesagt hat, völlig daneben lag. [...] Kris arbeitet so hart, um sicherzustellen, dass jeder in ihrer Familie sicher ist, und sie wird ihre Familie verteidigen, wie sie nur kann", offenbarte der Insider gegenüber dem Magazin.

Zudem behauptete eine weitere Quelle, dass die TV-Bekanntheit nicht sonderlich von Kanyes öffentlichen Tiraden überrascht sei, "weil er das schon so oft gemacht hat": "Kris war in letzter Zeit hoffnungsvoll, weil Kim und Kanye in letzter Zeit mit den Kindern abgehangen haben, also hat sie gehofft, dass er ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. [Aber] leider glaubt sie nicht, dass er sich jemals wirklich ändern wird", fügte der Insider hinzu.

Getty Images Kris Jenner bei der MET Gala 2018

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kris Jenner, 2019 in Beverly Hills

