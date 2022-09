YouTube-Star Inscope21 ehrlich: Er leidet an Depressionen!

Inscope21 (27) meldet sich mit ernsten Worten bei seiner Community! Normalerweise ist Nico, wie der Influencer eigentlich heißt, auf YouTube für seine humorvollen Videos bei seinen Fans bekannt und beliebt. Privat lief es zuletzt zudem auch sehr gut für ihn: Im Mai wurde der Webstar zum allerersten Mal Vater und begrüßte einen Sohn auf der Welt. Nun teilte Inscope21 jedoch etwas sehr Trauriges im Netz: Er hat mit Depressionen zu kämpfen...

Auf YouTube meldete er sich nun in einem kurzen Video zu Wort: "Ich leide an Depressionen." Das zuzugeben, sei ihm unheimlich schwergefallen. "Das Leben hat viele Höhen, aber auch viele Tiefen, viele eklige Tiefen und in so einer ekligen Tiefe befinde ich mich gerade", offenbarte Nico seinen Fans. Dieser Zustand habe allerdings nicht erst vor einiger Zeit begonnen, sondern der Internetstar habe schon seit Jahren Probleme damit. "Über die letzten Monate hat es sich echt noch mal zugespitzt", erzählte er weiter. In den vergangenen Wochen und Monaten sei er "zutiefst unglücklich" und "unzufrieden" mit sich selbst gewesen, deswegen falle es ihm momentan sehr schwer, Content zu produzieren.

Unter seinem Video sendeten ihm seine Fans viele warme Worte. "Ich finde es sehr mutig, dass du das mit uns teilst", schrieb beispielsweise ein User. Ein anderer kommentierte: "Alles Gute für dich. Deine Community steht immer hinter dir." Inscope21 will gegen die Depressionen ankämpfen: "Ich will den alten Nico wiederhaben", erklärte er abschließend.

Anzeige

Instagram / inscopenico Inscope21 und sein Kind im Mai 2022

Anzeige

YouTube / Getaildetreu Inscope21 und Alexa Breit im Februar 2022

Anzeige

Future Image / ActionPress Inscope21, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de