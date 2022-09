Babyglück mit 42: Für Jasmin Wagner ist es perfektes Timing

Jasmin Wagner wird mit über 40 Mama und weiß das auch zu schätzen. Die Sängerin, die in den 90er-Jahren unter dem Namen Blümchen bekannt wurde, verkündete im Juli ihre erste Schwangerschaft – kurz nach ihrer Scheidung. Jasmin (42) war fast ein halbes Jahrzehnt mit Frank Sippel verheiratet – die beiden blieben während ihrer Beziehung aber kinderlos. Mit ihrem neuen Partner scheint sie jetzt die große Liebe gefunden zu haben und gleichzeitig auch den Vater ihres Kindes. Der Zeitpunkt für die Schwangerschaft ist für die 42-Jährige perfekt.

Die "Herz an Herz"-Interpretin sieht vor allem die positiven Seiten des späten Mutterwerdens. "Fear of missing out, also die Angst, etwas zu verpassen, wird sich bei mir nicht einstellen. Ich habe keine Angst mehr, etwas zu verpassen. Denn ich hatte viel Zeit, alle meine Wünsche, was Reisen und Abenteuer angeht, auszuleben. Ich finde, dass ich jetzt erst in das größte Abenteuer meines Lebens starte", erläuterte sie im Interview mit Bild. Das Timing sei einfach perfekt.

"An Weihnachten habe ich mein Baby im Arm. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man noch mit über 40 Mutter wird. Uns ist es, Gott sei Dank, leicht gefallen, miteinander ein Baby zu zeugen. Dafür bin ich sehr dankbar", erzählte die Moderatorin glücklich. Es sei ein großes Abenteuer, von dem sie nicht wisse, wie der Weg verlaufen wird. "Aber ich habe keine Angst vor dem späten Mutterglück. Es ist eben eine sehr menschliche Erfahrung", verriet Jasmin.

