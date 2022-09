Chris Pine angespuckt? Harry Styles spricht es erstmals an!

Was ist da vorgefallen? Am Montag sorgte der Cast des Films "Don't Worry Darling" bei den Filmfestspielen von Venedig für einen turbulenten Auftritt: Nicht nur schien sich das mutmaßliche Paar Olivia Wilde (38) und Harry Styles (28) auf dem roten Teppich zu ignorieren, auch bei dem Schauspieler und seinem Co-Star Chris Pine (42) kam es zu einer komischen Situation: Auf einem Video von der Premiere waren Fans sich sicher, gesehen zu haben, wie Harry Chris anspuckt, während er neben ihm Platz nimmt. Nun äußerte sich Harry erstmals zu dem vermeintlichen Vorfall!

Zurzeit spielt das einstige One Direction-Mitglied mehrere Abende hintereinander im Rahmen seiner Konzerttour im New Yorker Madison Square Garden. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, auch die jüngsten Vorfälle anzusprechen! "Es ist wunderbar, wieder in New York zu sein. Ich bin nur schnell nach Venedig gereist, um Chris Pine anzuspucken", rief der 28-Jährige lachend in die Menge. "Aber nun sind wir wieder da!", schloss Harry ab, wie in etlichen Videos auf TikTok zu sehen ist. Seine Fans schienen bei der ironischen Aussage schier auszurasten und jubelten ihm zu, während er herzlich lachte.

Aber hat Harry den Star Trek-Schauspieler nun tatsächlich angespuckt? Chris selbst ließ schon verlauten, dass das völliger Quatsch sei. "Das ist lächerlich, komplett erfunden und das Ergebnis einer seltsamen Online-Illusion, die eindeutig irreführend ist und zu dummen Spekulationen geführt hat", stellte ein Vertreter gegenüber People klar.

Nick Kroll, Florence Pugh, Chris Pine, Olivia Wilde, Sydney Chandler, Harry Styles und Gemma Chan

Harry Styles, Sänger

Chris Pine, Schauspieler

