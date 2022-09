Denise Richards Ehemann schießt ihre Fotos für OnlyFans

Denise Richards (51) startet jetzt ebenfalls auf OnlyFans durch. Nachdem ihre 18-jährige Tochter Sami Sheen bereits auf der Erotikplattform aktiv wurde, legte sich auch die Ex-Frau von Charlie Sheen (57) einen Account an. Für ungefähr 24 Euro pro Monat hat man Zugriff auf sexy Schnappschüsse der Schauspielerin. Um ihre Follower zufriedenzustellen, bekommt Denise sogar Hilfe von ihrem Mann Aaron Phypers.

In einer Show des Radios SiriusXM verriet die 51-Jährige, dass ihr Ehemann die meisten ihrer Bilder für OnlyFans mache: "Aaron fotografiert eine Menge Content für mich. Er weiß, was Männer mögen!" Auch ansonsten schätze sie seine Meinung sehr. "Ich frage ihn nach seiner Meinung, ich zeige ihm Sachen und frage: 'Was hältst du davon?", erklärte der "Scary Movie"-Star.

Auf ihrem Account zeige sie sich sowohl im Bikini als auch in Dessous und würde einfach die Freiheit genießen, die die Plattform biete. Auch ihre Brüste zeige sie dort. "Ich habe das Gefühl, wenn man sie googelt, findet man sowieso Fotos von ihnen", bemerkte Denise. "Ich war im Playboy, ich war in "Wild Things", ich habe schon vorher sexy Shootings gemacht."

Instagram / samisheen Sami Sheen mit Mutter Denise Richards im Mai 2022

Getty Images Denise Richards und ihr Ehemann Aaron Phypers

Getty Images Denise Richards, Model

