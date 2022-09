Die schönsten Zitate der Royals über Queen Elizabeth II. (†)

Jeder hat zu ihr aufgesehen. Am Donnerstagabend verkündete der Buckingham Palace traurige Nachrichten: Queen Elizabeth II. (✝96) ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Bereits am Vormittag hatte der Palast eine Mitteilung veröffentlicht, dass der Zustand der Königin kritisch sei. Seit 1952 war sie das Oberhaupt der britischen Königsfamilie gewesen. Im Laufe ihrer Regentschaft hat sie mit ihrer Güte die Herzen der Bürger und auch ihrer Familie erobert – und das sagten sie ihr auch immer wieder.

"Im Krieg verschont worden zu sein und den Sieg erlebt zu haben, die Möglichkeit zu haben, mich auszuruhen und mich neu zu orientieren, mich vollkommen und vorbehaltlos verliebt zu haben, lässt alle persönlichen und sogar die Probleme der Welt klein und unbedeutend erscheinen", schrieb der verstorbene Prinz Philip (✝99) 1946 an die Königin, ein Jahr bevor sie den Bund der Ehe eingingen. Auch Prinz Harry fand 2012 liebe Worte für seine Oma: "Hinter verschlossenen Türen ist sie unsere Großmutter, so einfach ist das."

Prinzessin Eugenie (32) schwärmte in einem Interview mit Tatler über den Modegeschmack: "Viele meiner Freunde sagen: 'Oh, sie ist einfach die Person mit dem besten Stil, die es gibt, sie sieht in ihren Kleidern einfach toll aus. Der Stil ist etwas, das ihr sehr eigen ist." Zara Tindall (41) sagte, ihre Großmutter sei nie streng mit ihr gewesen. "Ich bekomme immer einen guten Blick", scherzte sie 2019 in einer Folge des "House of Rugby"-Podcasts von ihrem Ehemann Mike Tindall (43).

Instagram / theroyalfamily Prinz Philip und Queen Elizabeth II., 2003

Getty Images Prinz Harry, Juli 2022

Getty Images Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit im Oktober 2018

