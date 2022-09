"Don't Worry Darling"-Promo: Florence Pugh zieht sich zurück

Was denkt sich Florence Pugh (26) dabei? In dem Film "Don't Worry Darling" verkörpert die Schauspielerin neben Harry Styles (28) eine der Hauptrollen. Doch seitdem ihr Co-Star mit der Regisseurin Olivia Wilde (38) anbandelte – obwohl diese noch mit Jason Sudeikis (46) verheiratet war – scheint Florence gar keine Lust mehr auf den gemeinsamen Film zu haben: Schon während der Filmfestspiele in Venedig ließ sie ein Promo-Event sausen! Jetzt wurde bekannt: Florence wird auch an keiner weiteren "Don't Worry Darling"-Presseveranstaltung teilnehmen!

Wie Variety nun berichtete, findet bei der New Yorker Filmpremiere am 19. September eine Fragerunde für die Fans statt: Den Berichten zufolge werden neben Harry Gemma Chan, Nick Kroll (44), Sydney Chandler, Kate Berlant, Asif Ali und Douglas Smith daran teilnehmen – aber auch die Regisseurin selbst wird ihren Fans Rede und Antwort stehen. Auf die Hauptdarstellerin müssen die begeisterten Zuschauer allerdings erneut verzichten! Ist Olivias Romanze der Grund dafür, dass Florence bei dieser Q&A-Veranstaltung zum Film fehlen wird?

Obwohl Florence an keinem "Don't Worry Darling"-Event teilnehmen möchte, meldete sie sich bei den Film-Fans auf Instagram: "Ich bin immer noch dabei, das alles zu verarbeiten! [...] Wir haben in Venedig Premiere gefeiert! Das ist an sich schon ein großer, wunderbarer Erfolg", schrieb die 26-Jährige unter anderem zu einer Bilderreihe von den Filmfestspielen in Venedig.

Harry Styles und Florence Pugh in "Don't Worry Darling"

Nick Kroll, Florence Pugh, Chris Pine, Olivia Wilde, Sydney Chandler, Harry Styles und Gemma Chan

Florence Pugh, Schauspielerin

