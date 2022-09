Vor Trennung: Eric Sindermann wollte Katha Antrag machen!

Eric Sindermann (34) sorgt mal wieder für eine Menge Schlagzeilen. Der Berliner ist in der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars zu sehen – im Schlepptau seine damalige Partnerin Katharina Hambuechen. Doch die Beziehung der beiden fand ein jähes Ende: Bereits vor der Ausstrahlung der ersten Folge wurde bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Dabei wollte Eric seiner Ex die Frage aller Fragen stellen!

In seiner Instagram-Story hatte er für seine Fans überraschende Neuigkeiten! Obwohl er und Katha nicht mehr zusammen sind, schien er damals in ihr die Frau fürs Leben gefunden zu haben! "Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll… Dieser Ring hier war für Katha. Ich wollte nach dem Hofbräuhaus um Kathas Hand anhalten", verriet der Realitystar. Seine einstige Freundin soll von seinen Plänen gewusst haben. "Wenn sie sagt, das ist eine Lüge, dann ganz ehrlich, hast du mich nie geliebt", schoss Eric gegen die Blondine. "Aber es sind so viele Sachen passiert, dass ich einfach danach gesagt habe: 'Nee, das mache ich nicht, Alter. Wenn ich das mache, mache ich den größten Fehler in meinem Leben'", fügte der 34-Jährige hinzu.

Mit Promiflash sprach Eric über seine Verflossene und verriet, dass er von Katha enttäuscht sei. "Ich fühle mich auf jeden Fall ausgenutzt, mir geht es auch immer noch nicht ganz so gut. Ich finde, die Person spielt ein falsches Spiel, und mich nervt es, dass ich jeden Tag tausend Unterlassungsklagen auf den Tisch bekomme", erklärte er im Interview.

RTL Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / dr.sindsen Katha Hambuechen und Eric Sindermann Spaß-Collage

Bieber, Tamara Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Mai 2022

