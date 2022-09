Nach ihrer Krebserkrankung: Sonya Kraus feiert bei Festival

Sonya Kraus (49) hat keine Lust auf Trübsal blasen! Anfang des Jahres machte sie eine traurige Nachricht publik: Die Moderatorin ist an Brustkrebs erkrankt. Deshalb ließ sie sich ihre Brüste abnehmen und unterzog sich einer kräftezehrenden Chemotherapie. Die hat die zweifache Mama im Juni beendet – und will jetzt wieder voll durchstarten: Statt zur Reha gehen, besuchte Sonya lieber neun Tage lang ein Festival!

Zusammen mit ihrem Kumpel Julian Morris (39) und dessen Ehemann stürzte sie sich in das Hippie-Spektakel Burning Man mitten in der Wüste von Nevada in den USA, wie sie Bild berichtet. "Mir wurden je drei Wochen Reha empfohlen. Ich dachte, Burning Man passt besser zu mir. Es gibt mir den Glauben an die Menschheit zurück", erklärte Sonya ihre Entscheidung für das Abenteuer. Auf dem Festival würde sie "das Lebensgefühl und Liebe zu anderen Menschen" zurückerhalten und abschalten können. "Alles, was davor war, hab' ich vergessen", stellte die 49-Jährige klar.

Schon direkt nach der Therapie hatte Sonya deutlich gemacht, dass sie von nun an einfach das Hier und Jetzt genießen wolle: "Ich bin bei allem so was von gechillt! Man nimmt Blödsinn einfach nicht mehr so ernst." Ihre starke mentale Einstellung, in allem das Beste zu sehen und positiv zu bleiben, habe ihr bei der Überwindung ihrer Krankheit enorm geholfen.

Instagram / sonyakraus Julian Morris und Sonya Kraus im September 2022

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, Fernsehmoderatorin

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus im Feburar 2022

