Nach Tod der Queen: König Charles III. fliegt nach England

Nun kehrt auch König Charles III. (73) nach England zurück. Seit Donnerstagabend ist der Brite in großer Trauer: Seine Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) ist verstorben. Schon zuvor hatten die Ärzte verlauten lassen, dass es der Monarchin nicht gut ginge – und deshalb reiste ihr Sohn sofort nach Schottland, um ihr beizustehen. Ein Tag nach ihrem Tod machte sich Charles nun auf den Weg zurück nach England.

Am Freitag wurden wenige Stunden nach der Abreise von Prinz Harry (37) und Prinz William (40) auch der 73-Jährige und seine Frau Camilla Parker Bowles (75) am Flughafen von Aberdeen abgelichtet. Charles trug dabei einen schwarzen Anzug und schwarze Schuhe – und zollte seiner Mutter damit Tribut. Seine Liebste war ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet. Sie wählte für den Rückflug im Privatjet ein schlichtes, schwarzes Kleid und schirmte ihr Gesicht mit einem Regenschirm ab.

Für den neuen König stehen in England nun eine ganze Reihe von Terminen an. Noch im Laufe des heutigen Tages trifft er sich mit der Premierministerin Liz Truss (47). Daraufhin soll er gegen 19 Uhr deutscher Zeit in einer Liveübertragung zu den Bürgern Englands sprechen.

ActionPress König Charles im September 2022 am Flughafen in Abdreen, Schottland

