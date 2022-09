Prinz Andrews Ex meldet sich nach dem Tod der Queen zu Wort

Sarah Ferguson (62) trauert um die Queen (✝96). 1986 heiratete sie den Sohn des britischen Oberhaupts Prinz Andrew (62). Doch obwohl die beiden daraufhin mit den Töchtern Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32) ihr kleines Familienglück fanden, sollte ihre Liebe nicht für immer sein: 1996 ließen sich die zwei scheiden. Trotz der Trennung hatte Andrews Ex weiterhin ein gutes Verhältnis zu ihrer einstigen Schwiegermutter. Jetzt trauerte Sarah im Netz um die verstorbene Queen.

Auf Twitter trauerte Sarah um die verstorbene Mutter ihres Ex-Mannes: "Ich bin untröstlich über das Ableben Ihrer Majestät, der Königin. [...]. Sie hat ihr ganzes Leben selbstlos für die Menschen im Vereinigten Königreich und im Commonwealth eingesetzt. Für mich war sie die unglaublichste Schwiegermutter und Freundin. Ich werde ihr immer dankbar sein für die Großzügigkeit, mit der sie mir auch nach meiner Scheidung nahe blieb. Ich werde sie mehr vermissen, als Worte je ausdrücken können", schrieb die 62-Jährige nur wenige Stunden nach der erschütternden Nachricht.

Unter Sarahs Post bekundeten die royalen Fans ihr Beileid: "Sarah, du warst ihre Lieblingsschwiegertochter. Sie war so liebenswürdig, würdevoll [...]. Wir werden sie furchtbar vermissen", "Mein aufrichtiges Beileid an dich und deine Familie [...]. Sie wird schmerzlich vermisst" oder "Mein Beileid zu deinem traurigen Verlust, Sarah. [...] Das Leben wird nie wieder ganz so sein wie früher", schrieben einige User in den Kommentaren.

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew an ihrem Hochzeitstag, Juli 1986

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

