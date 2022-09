Nach dem Tod der Queen: Sarah Ferguson reist nach Schottland

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) erschüttert die ganze Welt! Über 70 Jahre hatte die britische Monarchin auf dem Thron gesessen. Wenige Monate nach ihrem großen Jubiläum folgte nun die furchtbare Nachricht – die Königin ist mit 96 Jahren verstorben. Viele ihrer Familienmitglieder eilten noch kurz vorher an ihre Seite. Und auch ihre frühere Schwiegertochter Sarah Ferguson (62) reist nun an.

Wie The Sun berichtet, ist die Ex-Frau von Prinz Andrew (62) bereits von Italien aus unterwegs, um ihren Angehörigen beizustehen – allen voran vermutlich ihren Töchtern Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32), die ihre Großmutter betrauern. Die beiden Enkelinnen der Königin meldeten sich bis dato nicht zu Wort.

Sarah und die Queen hatten auch nach ihrer Scheidung stets ein gutes Verhältnis gepflegt. In dem Podcast "Tea With Twiggy" schwärmte die gebürtige Londonerin noch vor einem Jahr von der Monarchin: "Ich bewundere die unglaubliche Art und Weise, wie Ihre Majestät so modern ist!"

