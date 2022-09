Nach "Ex on the Beach": Lars und Jill sind zusammengezogen!

Sie sind auch schon einen Schritt weitergegangen! Die Are You The One?-Bekanntheit Jill Lange (22) fand weder in der Normalo-Staffel noch in der V.I.P-Ausgabe ihr wirkliches Perfect Match. Doch bei Ex on the Beach, wo sie auf den ein oder anderen unangenehmen Verflossenen traf, knisterte es dann gewaltig – und zwar mit dem einstigen Bachelorette-Boy Lars Maucher (25). Auch nach der Show sind sie noch zusammen: Lars und Jill haben sogar schon ein gemeinsames Liebesnest!

Die aufmerksamen Fans der beiden haben bereits vermutet, dass sie zusammengezogen sind: "Ja, es wurde viel spekuliert und auch geredet, aber da ist was Wahres dran. Jill ist zu mir nach Baden-Württemberg gezogen, in ein kleines Dorf", bestätigte Lars dann auch endlich gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Wir sind uns sicher und sagen, dass es der richtige Schritt für unsere Zukunft war." Gleich nach den Dreharbeiten haben sich die Reality-TV-Sternchen wieder gesehen.

"Unter anderem auch wegen des Kreuzbandrisses von Lars haben wir uns wochenlang am Stück gesehen und viel Zeit miteinander verbracht", erzählte Jill im weiteren Promiflash-Interview. Aber seit wann sind sie denn zusammen? "Monate nach der Ausstrahlung, am 27. April, war es dann so weit. Ich habe gefragt, ob es bei Jill schon Liebe ist und ob wir unseren Weg gemeinsam gehen wollen. Seit diesem Tag sind wir unzertrennlich", schilderte Lars den niedlichen Moment.

Jill Lange und Lars Maucher, Pärchen

Jill Lange, Reality-TV-Bekanntheit

Bachelorette-Teilnehmer Lars Maucher

