Freunde besorgt: Cara Delevingne feierte wohl tagelang durch

Cara Delevingne (30) machte einen ziemlich fertigen Eindruck. Das Model ist für ihre wilden Partynächte bekannt. Während einer Halloween-Party im vergangenen Jahr wurde das Model dabei gefilmt, wie sie vom Alkohol angeheitert eine Bühne herunterstürzte. Anfang dieses Jahres wurde die Schauspielerin gemeinsam mit ihrer besten Freundin Sienna Miller (40) beim Knutschen in der New-Yorker-Partyszene gesichtet. Nun soll die Blondine mit ihrer Feierlaune anderen aber Sorge bereiten: Nach einem mehrtägigen Festival wurde Cara in einem ziemlich erschöpften Zustand gesichtet, weshalb ihre Freunde besorgt sind!

Die Laufstegschönheit verbrachte laut RadarOnline mehrere Tage auf dem Burning-Man-Festival. Dieses findet jährlich in der Wüste des US-Bundesstaats Nevada statt und zählt zu den schrillsten Festivals, die man besuchen kann. Dort ließ es nun die 30-Jährige krachen und wurde danach extrem fertig in einem Auto gesehen: Sie tropfte sich gerade eine Flüssigkeit in eine Pfeife und wirkte dabei ungepflegt und sah extrem erschöpft aus. Ihr zerzaustes Auftreten versetzte Caras Freunde nun in Sorge um ihre geistige Gesundheit.

Geht es der "Margos Spuren"-Darstellerin wirklich nicht gut? Denn ein Insider sah den Zustand des Models nicht so kritisch wie die Freunde: "Sie hatte gerade einige Tage in der Wüste verbracht und nicht viel gegessen. Sie sah zerzaust aus, weil sie noch keine Zeit hatte, sich zu waschen." Außerdem soll ihre Schwester Poppy Delevingne (35) ebenfalls auf dem Festival gewesen sein und Cara im Blick gehabt haben.

Getty Images Cara Delevingne im Januar 2022

Getty Images Cara Delevingne während Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 2 2020

Getty Images Poppy Delevingne und Cara Delevingne im März 2015

