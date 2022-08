Lauren Goodger fühlt sich nach Tod ihres Babys stärker

Lauren Goodger (35) verarbeitet den Tod ihres Babys. Die The Only Way Is Essex-Darstellerin erwartete in den vergangenen Monaten ihr zweites Kind. Immer wieder hielt die TV-Bekanntheit ihre Follower mit Schwangerschafts-Updates auf dem Laufenden. Doch nach der Geburt folgte der Schock. Das Baby, das Lauren Lorena nannte, starb nur kurz nach der Entbindung. Nach dem Tod ihres Kindes fühlt sich die Britin gebrochen. Jetzt postete sie einen Text, um ihrem Schmerz Ausdruck zu verleihen.

Auf Instagram postete Lauren rührende Zeilen. Sie sprach davon, trotz der schrecklichen Erfahrung, sich stärker als je zuvor zu fühlen. "Nach allem, was passiert ist, bist du heute, wer du bist", schrieb die 35-Jährige. "Das nächste Mal, wenn dich einer vorschnell verurteilt, erinnere dich daran, wer du bist, erinnere dich daran, was du alles geschafft hast", ermutigte Lauren sich selbst.

Vor einigen Wochen erzählte Lauren in einem Interview mit new! magazine, dass sie das Gefühl habe, dass ihre verstorbene Tochter "immer noch da" sei. Dass ihr Bauch noch nicht zurückgegangen ist, bestärke dieses Gefühl nur noch mehr. "Ich muss versuchen, vorwärtszukommen und es zu akzeptieren, aber zuerst muss ich es verstehen", meinte die Reality-TV-Bekanntheit.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, UK-Star

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Februar 2022

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre verstorbene Tochter Lorena

