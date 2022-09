Nach Trennung von Kylie: Datet JoJo Siwa diesen TikTok-Star?

Ist JoJo Siwa (19) über ihren Liebeskummer etwa schon hinweg? Im vergangenen Oktober trennte sich die US-Amerikanerin von ihrer Freundin Kylie Prew. Doch trotz ihres Liebes-Comebacks im März sollte die Liebe der beiden nicht halten: Fünf Monate später gab Kylie bekannt, dass sie und JoJo wieder getrennte Wege gehen. Doch lange brauchte der TikTok-Star scheinbar nicht, um über die Trennung hinwegzukommen: Fans vermuten jetzt, dass JoJo die TikTokerin Avery Cyrus datet!

Auf dem TikTok-Account des einstigen "Dance Moms"-Stars entfachten die beiden jungen Frauen die Liebesgerüchte: In einem Video ahmten JoJo und Avery ein Gespräch von Kourtney Kardashian (43) und Scott Disick (39) nach – dabei sagte die 19-Jährige "Wir sind Freunde" parallel zu dem Audioausschnitt aus einer vergangenen Keeping up with the Kardashians-Folge. Avery antwortete: "Rein platonisch", woraufhin Siwa anfing zu lachen. "Wir wussten es, wir brauchten nur die Bestätigung", schrieb ein TikTok-User unter dem Video – für die Fans schien das neue Liebesglück bereits offensichtlich zu sein.

Weder JoJo noch Avery äußerten sich allerdings bis jetzt zu den Dating-Gerüchten. Doch schon vor wenigen Tagen teilte der Social-Media-Star einige Einblicke in die gemeinsame Zeit mit Avery. "Ich vermisse es, deine Haare zu flechten", schrieb die 22-Jährige daraufhin unter einem Post von JoJo auf Instagram.

Anzeige

TikTok / itsjojosiwa JoJo Siwa und Avery Cyrus via TikTok

Anzeige

Instagram / averycyrus Avery Cyrus, TikTok-Star

Anzeige

Instagram / itsjojosiwa Avery Cyrus und JoJo Siwa, TikTok-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de