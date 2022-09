"Perfekter Partner": Socklaender sind happy mit ihrem Löwen

Die Gründer von Socklaender könnten nicht glücklicher sein! In der zweiten Folge der aktuellen Die Höhle der Löwen-Staffel, stellten Nadim Ledschbor und Tobias Ross ihre besondere Erfindung vor: Eine Socke, die verhindert, dass Steine oder auch Sand in den Schuh gelangen. Mit ihrem Pitch und ihrem Produkt konnte das Gründer-Duo Ralf Dümmel (55) überzeugen und heimste einen Deal mit dem Investor ein. Im Promiflash-Interview verrieten die Gründer, dass sie mit dem Löwen sehr zufrieden sind und er sogar ihr Wunsch-Investor war.

"Unser Wunschlöwe war von Anfang an Ralf Dümmel. Weil er in unseren Augen die besten Kontakte in den Handel hat. Und genau da wollen beziehungsweise müssen wir hin", plauderten Nadim und Tobias im Promiflash-Interview aus. Dass ihr Wunsch, einen Deal mit dem 55-Jährigen abzuschließen, wahr geworden ist, macht die Socklaender-Gründer glücklich. "Ralf ist mit seiner Firma und seinem Team der perfekte Partner für uns. Und was uns wichtig war: es passt auch auf der menschlichen Ebene", schwärmten die beiden.

Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Unternehmer laufe sehr gut. Gemeinsam mit Ralf habe das Gründer-Duo sein Produkt sogar noch optimiert. "Seit dem Dreh ist sehr viel passiert. [...] Unsere Bild- und Wortmarke wurde überarbeitet. Eine schöne Verpackung wurde designt und unser Shop neu aufgesetzt. Für uns war es toll zu erleben, wie professionell bei DS gearbeitet wird", erzählten Nadim und Tobias.

Anzeige

Getty Images Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

Anzeige

RTL Socklaender-Gründer Tobias Ross und Nadim Ledschbor bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL Tobias Ross und Nadim Ledschbor bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de