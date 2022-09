Symbolischer Schmuck: Camilla gedenkt der Queen mit Brosche

Diese Ehrung hätte Queen Elizabeth II. (✝96) bestimmt gefallen! Freitagnachmittag betrat Camilla Parker Bowles (75) zusammen mit ihrem Ehemann, dem neuen König Charles III. (73), zum ersten Mal als Queen Consort den Buckingham Palace. Nur wenige Stunden zuvor war ihre Schwiegermutter verstorben und das Land befindet sich seitdem in tiefer Trauer. Bei diesem Gang hat sich Camilla für ein besonderes Accessoire in Gedenken an die Queen entschieden.

Page Six berichtete, dass Camilla und Charles bei ihrer Ankunft in London nicht nur angemessen in der Trauerfarbe Schwarz gekleidet waren, sondern sich an ihrem Kleid auch eine besondere Brosche befand. Der diamantenbesetzte Schmuck hat die Form eines Knotens und diese Form soll vor allem für Zusammenhalt und Liebe stehen. Das könnte Camillas Weg darstellen, die Bedeutung der Queen widerzuspiegeln, denn die Einheit der Familie war ihr immer wichtig. Die Brosche soll sie auch schon zu anderen Anlässen getragen haben und es wurde immer als Symbol für eine familiäre Bindung gedeutet – etwas, wofür auch die Queen selbst stets einstand.

Die Brosche soll aus Camillas privater Sammlung stammen. In den vergangenen Jahren habe sie sich auch immer wieder Schmuck von der Queen geliehen, daher ist es auch wahrscheinlich, dass sie einige Stücke aus dem Besitz erben könnte. Es sei bekannt, dass die verstorbene Königin immer gerne symbolträchtige Accessoires getragen hat.

Queen Consort Camilla und König Charles III. im September 2022

Camilla Parker Bowles im September, 2022

Camilla Parker Bowles und Prinz Charles im Oktober 2021

