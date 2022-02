Anlässlich ihres Platin-Jubiläums hat Queen Elizabeth II. (95) es endlich offiziell gemacht! Sobald Prinz Charles (73) seiner Mutter auf den britischen Thron folgt, soll seine Frau Herzogin Camilla (74) zur "Queen Consort", also zur Königsgemahlin, ernannt werden. Den jahrelangen Spekulationen darüber, welche Rolle der Schwiegertochter der Queen nach Charles' Krönung zuteilwird, ist damit ein Ende bereitet. Nach Charles äußerte sich nun auch Camilla zum ersten Mal zu dem besonderen Titel, den ihr die Königin verliehen hat.

Wie People berichtete, soll sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles nun erstmals zu der Ankündigung der Queen zu Wort gemeldet haben. "Ich fühle mich sehr, sehr geehrt und bin sehr berührt", offenbarte Camilla auf einem Event in London, als sie gefragt wurde, wie sie über die Titelvergabe durch die Queen denkt. Die 95-jährige Monarchin hatte die Herzogin von Cornwall zuvor in einem Brief öffentlich für ihre jahrelange Loyalität, Zuneigung und Unterstützung für die Familie gewürdigt.

Auch Charles äußerte sich in einer Rede zum 70. Thronjubiläum der Queen. Dabei bedankte sich der 73-Jährige nicht nur für die wertschätzenden Worte seiner Mutter an seine Frau, sondern sprach auch selbst seine Bewunderung für seine Liebste aus. Wie The Sun berichtete, seien sich Charles und Camilla dieser Ehre zutiefst bewusst.

Queen Elizabeth II. in Sandringham, Februar 2022

Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla bei einem Event in London, Oktober 2015

Herzogin Camilla, November 2021

