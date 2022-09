5.000 Euro: Das ist Gerda Lewis' teuerstes Kleidungsstück!

Gerda Lewis (29) tobt sich in Sachen Fashion gerne mal aus! Auf Social Media präsentiert die ehemalige Bachelorette regelmäßig ihre Outfits – und auch in den vergangenen Tagen bewies die Beauty auf den roten Teppichen bei der Berliner Fashion Week immer wieder ihr Gespür für Mode. Aber was ist denn eigentlich das wertvollste Teil in ihrem Kleiderschrank? Im Promiflash-Interview verriet Gerda jetzt, dass sie eine 5.000 Euro teure Luxus-Handtasche besitzt!

Bei der Show von Kilian Kerner im Rahmen der Berlin Fashion Week erklärte Gerda gegenüber Promiflash, dass ihre erste Chanel-Handtasche das teuerste Teil in ihrem Kleiderschrank sei. "Ich glaube, das ist so mein teuerstes Stück – aber auch mein Herzstück", betonte die Influencerin und fügte hinzu: "Man muss dazu sagen, dass Chanel-Taschen im Wert steigen. Als ich meine gekauft habe, da hat sie 5.000 Euro gekostet." Inzwischen sei das Accessoire aber im Preis gestiegen und somit auch eine gute Wertanlage.

Für Gerda sei ihre erste Chanel-Handtasche bis heute etwas ganz Besonderes. "Ich glaube, die erste richtig teure Handtasche, die man sich kauft, die behandelt man auch sehr gut", verdeutlichte die Fashionista und hob hervor: "Die beschützt man wie sein kleines Baby, sag ich mal."

