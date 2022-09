Das hält Jennifer Lawrence für das dümmste Gerücht über sie!

Jennifer Lawrence (32) zeigt sich komplett ehrlich! Im Leben der Schauspielerin scheint es derzeit richtig rund zu laufen: Im Frühjahr begrüßte sie ihr erstes Baby auf der Welt und sie ist superglücklich mit ihrem Partner Cooke Maroney. Auch als Schauspielerin feiert sie große Erfolge und sahnte sogar schon einen Oscar ab. Bei dem ganzen Erfolg mischen sich aber auch hin und wieder böse Zungen dazwischen: Jetzt erzählte Jennifer, was das skurrilste Gerücht über sie ist, das in der Welt kursiert.

Im Interview mit Vogue sprach die Hunger Games-Darstellerin einen Skandal an, der sich vor vier Jahren ereignete. Auf die Frage, was das Bizarrste war, was Jennifer im Internet über sich gelesen habe, antwortete sie knapp und schaute ernst in die Kamera: "Dass ich mit Harvey Weinstein (70) geschlafen habe." Das war bereits 2018 schon einmal Thema – und auch damals dementierte Jen das.

Denn der Filmproduzent, dem der Missbrauch an etlichen Frauen vorgeworfen wurde, behauptete laut einem Opfer, dass Jennifer mit ihm geschlafen habe, um ihre Karriere anzukurbeln. "Ich habe nie etwas anderes als eine berufliche Beziehung zu ihm gehabt. Das ist ein weiteres Beispiel für die räuberischen Taktiken und Lügen, mit denen er unzählige Frauen angelockt hat", stellte sie damals in einem Statement klar.

Backgrid/Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars im März 2018

Getty Images Jennifer Lawrence, 2019

