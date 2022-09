Insider: Britney Spears will nie wieder ein Interview geben!

Wird Britney Spears' (40) Buch so ein Erfolg? Bald möchte sie ihre Memoiren veröffentlichen, in denen sie mit ihrem Leben als Popstar und der Zeit unter der Vormundschaft ihres Vaters abrechnet. Sonst ist noch relativ wenig über das Buch bekannt – nicht mal ein Veröffentlichungsdatum gibt es. Und richtig viel Promo will die Sängerin für das Werk wohl auch nicht machen: Britney will keine Interviews geben.

"Britney hat es schon immer gehasst, Interviews zu geben und war mit den Ergebnissen nie zufrieden. Selbst wenn ihr Buch herauskommt, wird sie kein einziges Interview geben, um es zu promoten", behauptete ein Insider gegenüber Radar Online. Nach den Erlebnissen der Vergangenheit könne die 40-Jährige immer noch niemandem vertrauen, vor allem keinen Reportern. Außerdem stellte eine Quelle klar, dass die Musikerin den Inhalt ihres Buches sicher nicht vorab an irgendeinen Talkmaster verschenken werde: "Wenn Sie wissen wollen, was Britney denkt, kaufen Sie ihr Buch."

Im vergangenen Monat hatte die Pop-Prinzessin in einem bereits gelöschten 22-minütigen Clip ihren Hass auf Interviews selbst verdeutlicht. Darin erklärte sie, dass sie zwar viel zu sagen, aber kein Interesse an einem Gespräch mit der Talk-Ikone Oprah Winfrey (68) habe – Britney wolle nicht für den Ausdruck ihrer Gefühle bezahlt werden.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2022

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den Grammy Awards, 2021

Anzeige

Getty Images Britney Spears, September 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de