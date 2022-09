Keely rettete Pierce Brosnan nach dem Tod seiner ersten Frau

Pierce Brosnan (69) weiß, wie viel er seiner zweiten Frau zu verdanken hat! In erster Ehe war der Schauspieler mit Cassandra Harris verheiratet. Neben dem gemeinsamen Sohn adoptierte der James Bond-Star auch die beiden Kinder aus ihrer vorherigen Beziehung. 1991 starb die Darstellerin jedoch an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Der Krebskampf und der Verlust stürzten Pierce in ein tiefes Loch. Drei Jahre nach Cassandras Tod lernte er jedoch seine heutige Frau Keely Shaye Smith (58) kennen, die ihn aus dieser tristen Phase befreite.

Der Hollywoodstar hatte in seinem Leben gleich mehrere Schicksalsschläge zu verkraften. Nach dem Tod seiner ersten Frau starb 2013 auch seine Adoptivtochter Charlotte an der Krankheit. Auf seine Gattin Keely kann Pierce aber immer zählen. Sie habe ihn vor der Depression gerettet. Im People-Interview schwärmte er: "Ich habe in Keely Shaye eine großartige Frau gefunden. Nicht einmal, wenn ich eine Million Mal suchen würde, könnte ich eine so gute Frau finden." Direkt zu Anfang ihrer Romanze, als er als James Bond erfolgreich war, habe er stets alles daran gesetzt, sie immer zu sehen.

Inzwischen sind die beiden schon seit elf Jahren verheiratet. Wie sehr auch er seine Frau unterstützt, zeigte Pierce bereits im Kampf gegen fiese Bodyshaming-Kommentare, die gegen Keely gerichtet waren. "In meinen Augen ist sie die schönste Frau auf Erden. Früher habe ich sie schon für ihre Persönlichkeit geliebt und nicht nur für ihre Schönheit – heute liebe ich sie sogar noch mehr, weil sie die Mutter meiner Kinder ist", soll er sie verteidigt haben.

Anzeige

Getty Images Cassandra Harris und Pierce Brosnan bei einem Event in New York City im November 1989

Anzeige

Instagram / piercebrosnanofficial Pierce Brosnan mit seiner Frau Keely

Anzeige

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im Januar 2020 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de