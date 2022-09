Nach Tod der Queen: Nähern sich William und Harry wieder an?

Versöhnen sich Prinz William (40) und sein Bruder Harry (37) bald? Zwischen den beiden Söhne des neuen Königs Charles III. (73) herrschten in den vergangenen Jahren ernste Spannungen – vor allem seit Harry und seine Frau Herzogin Meghan (41) ihre royalen Pflichten abgelegt hatten und in die USA gezogen waren. Nach dem Tod ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) sprachen die beiden auf Schloss Windsor nun zusammen mit Trauernden und begutachteten die niedergelegten Blumen und Nachrichten. Mit dabei waren auch Meghan und Prinzessin Kate (40). Die vier wirkten sich so nahe wie lange nicht mehr. Nähern sich die beiden Ehepaare in dieser schweren Stunde etwa wieder an?

