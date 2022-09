Süßes Date: Julia Fox nimmt ihren Sohn mit zu Fashionshow

Julia Fox (32) hatte die wahrscheinlich beste Begleitung! In Hollywood gilt die Schauspielerin noch als Newcomerin – 2019 wurde sie mit "Der schwarze Diamant" an der Seite von Adam Sandler (56) bekannt. Anfang des Jahres geriet sie vor allem durch ihre kurze Romanze mit Kanye West (45) in den Fokus der Öffentlichkeit. Sonst dreht sich in ihrem Privatleben alles um ihren Sohn Valentino. Der Kleine begleitet seine Mama sogar zu Events: Jetzt präsentierte sich Julia mit ihrem Spross im Partnerlook bei einer Fashionshow!

Das Mutter-Sohn-Gespann erschien zu einer Show der Designerin Elena Velez ganz in Schwarz und zog damit alle Blicke auf sich. Während Julia einen Look aus schwarzem Leder und auffällig dunklem Make-up trug, steckte ihr Spross in einem ebenfalls schwarzen Einteiler und dazu passenden Crocs. Bei der Show saß der 20 Monate alte Valentino auf Mamas Schoß. Doch während die 32-Jährige fleißig die Models filmte, schien er sich weniger für den Laufsteg als für das Publikum zu interessieren.

Zuletzt hatte Julia auf TikTok mit neuartigen Erziehungstipps auf ich aufmerksam gemacht. Sie sei sich sicher, dass Kinder keinerlei Spielsachen bräuchten. "Ich schlage vor, dass jeder seinem Kind einen Mini-Wischmopp und einen Mini-Besen kauft und ihm diese Lebenskompetenzen schon sehr früh beibringt", erklärte sie, betonte aber auch, dass sie ihr Kind natürlich nicht zur Hausarbeit zwingen würde.

Anzeige

Getty Images Julia Fox mit ihrem Sohn bei einer Fashionshow in New York, 2022

Anzeige

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Julia Fox und ihr Sohn Valentino im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de