Mopp statt Spielzeug: Julia Fox gibt bizarren Erziehungstipp

Mit dieser Aussage wird Julia Fox (32) wohl das ein oder andere Elternteil verärgern. Mit "Der schwarze Diamant" feierte die in Mailand geborene Beauty im Jahr 2019 ihren weltweiten Durchbruch als Schauspielerin. Doch auch in ihrem Privatleben läuft es sehr gut. Im Januar 2021 kam ihr Sohn Valentino zur Welt, den sie mit ihrem Ex-Mann Peter Artemiev bekam. Jetzt erzählte Julia, dass sie der Meinung sei, dass Kinder kein Spielzeug bräuchten.

Auf ihrem TikTok-Account veröffentlichte die 32-Jährige am Montag ein Video, in dem sie über Kindererziehung sprach. So begann Julia zu erzählen, dass sie der Meinung sei, dass Eltern ihrem Nachwuchs kein Spielzeug kaufen sollten. "Das bringt dem Kind nicht wirklich etwas bei. Am Ende zieht man nur ein Kind groß, das hilflos ist und nicht weiß, was es tun soll", berichtete die Ex von Kanye West (45). Sie selbst habe an ihrem Sohn gesehen, dass er eigentlich mehr daran interessiert sei, was sie tue, statt zu spielen. "Ich schlage vor, dass jeder seinem Kind einen Mini-Wischmopp und einen Mini-Besen kauft und ihm diese Lebenskompetenzen schon sehr früh beibringt", erklärte die Mutter.

In einem weiteren Clip fuhr das Model dann fort, dass es damit nicht meine, dass Kinder arbeiten sollten. "Das ist nicht, was ich gesagt habe. Ich meinte, dass Kinder gewisse Fähigkeiten lernen müssen", stellte sie klar. Zudem sei sie der Meinung, dass so etwas wie Nähen oder Gärtnern in der Schule unterrichtet werden sollte.

Anzeige

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Julia Fox und ihr Sohn Valentino im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Julia Fox auf der New York Fashion Week im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de