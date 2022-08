Fans schockiert: Tommy Lee zieht auf Insta komplett blank!

Hat Tommy Lee (59) diesmal übertrieben? Der Musiker legte sich in den 90er-Jahren ein echtes Flegel-Image zu: Vor allem durch seine kurze aber intensive Ehe mit Pamela Anderson (55) machte der US-Amerikaner damals von sich reden. Ein geleaktes Sextape rundete das Bild vom Rowdy ab. Im Netz lässt Tommy seine Fans an seinem Leben teilhaben – und an seinem Körper: Er posierte jetzt nämlich komplett nackt!

Auf Instagram teilte Tommy nun ein Foto, das für Furore sorgt – und für gespaltene Meinungen: Denn auf der Aufnahme zeigt der Rocker nicht nur seinen tätowierten Oberkörper in voller Pracht, sondern auch sein bestes Stück! Obwohl das soziale Netzwerk eigentlich für seine rigorosen Regeln gegen Nacktheit bekannt ist, war das Bild auch Stunden nach der Veröffentlichung noch zu sehen. Tommys Follower reagierten darauf geteilt.

Während einige den Schnappschuss feierten, zeigten sich andere schockiert: "Alter, ich mache Insta auf und das ist das Erste, was ich sehe..." Viele der Kommentare bezogen sich mehr oder weniger explizit auf das Gemächt des Mötley Crüe-Drummers. "Auf Fotos sieht man ja immer zwei Kilo schwerer aus, nicht wahr?", witzelte ein User.

Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee im Mai 1999

Instagram / tommylee Collage: Tommy Lee im August 2022

Getty Images Tommy Lee bei den Syfy Upfronts in NYC im März 2011

