Heißer Look: Sarah Engels wirft sich für Shooting in Schale

Diese Outfits haben es in sich! Sarah Engels (29) ist nicht nur erfolgreiche Sängerin, sie arbeitet auch als Influencerin und Model. Für ein neues Fotoshooting warf sich die zweifache Mutter jetzt in Schale! Im ultraknappen Leder-Outfit posierte sie für die Kamera und rekelte sich in einem Netz-Look lasziv auf dem Boden. "Das ist mal ein krasser Look. Im Alltag natürlich niemals, aber glaube auf Fotos wird es mega", schrieb die DSDS-Bekanntheit dazu in ihrer Instagram-Story.

