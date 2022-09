US-Schauspielerin Anna Sophia Robb hat jetzt geheiratet!

AnnaSophia Robb (28) hat den nächsten Schritt gewagt! Die Schauspielerin wurde als Teenie in Serien wie "Drake & Josh" und dem Film "Charlie und die Schokoladenfabrik" zum Star. Ihr Liebesleben hält die Amerikanerin allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Vergangenes Jahr überraschte die Beauty ihre Fans dann mit tollen Neuigkeiten: Die Blondine und ihr Partner Trevor Jonathan Paul haben sich verlobt – jetzt hat Anna geheiratet!

Via Instagram teilte die 28-Jährige ein Bild von ihrer Hochzeit. "Das ist erst der Anfang", lautete die Bildunterschrift unter dem niedlichen Schnappschuss. Am Wochenende gaben sich Anna und Trevor bei einer romantischen Trauung unter freiem Himmel das Jawort. Die Braut strahlte in einem cremefarbenen Kleid mit einer Corsage. Der Bräutigam entschied sich für einen schwarzen Anzug mit einem hellblauen Hemd.

Unter dem Beitrag tummelten sich zahlreiche Glückwünsche für das frischvermählte Paar. Zooey Deschanel (42) freute sich für ihre Kollegin und kommentierte das Foto mit drei Herzen. Auch Queer Eye-Star Tan France (39) war ganz außer sich und zeigte sich erfreut für die beiden Turteltauben: "Herzliche Glückwünsche, Anna. Ich freue mich so sehr für dich!"

Anzeige

Instagram / annasophiarobb AnnaSophia Robb mit ihrem Partner

Anzeige

Instagram / annasophiarobb AnnaSophia Robb, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / annasophiarobb AnnaSophia Robb mit ihrem Partner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de