Emmys 2022: Chrissy Teigen zeigt stolz ihren Babybauch

Da ist Liebe im Bauch! Chrissy Teigen (36) und John Legend (43) erwarten Nachwuchs. Erst im August teilten das Model und der Musiker der Welt die freudige Neuigkeit mit, dass ihr drittes Kind unterwegs ist. Die 36-Jährige stolzierte am Montagabend bei den 74. Emmy Awards in Los Angeles mit ihrem Mann über den roten Teppich. Auf dem Red Carpet strahlte das Paar um die Wette und wirkte wie frisch verliebt!

Chrissy entschied sich bei dem Event für ein figurbetontes Kleid aus pinken und grauen Pailletten, das aus der Hand des berühmten Fashion-Designers Naeem Khan stammt. In der halb transparenten bodenlangen Robe legte die Mutter glücklich ihre Hand auf ihren Bauch! Auch ihr Ehegatte konnte seine Hand nicht von der runden Kugel des Models lassen. Er setzte ihn in einem cremefarbenen Gucci-Smoking mit Diamantenmuster in Szene. Die beiden sind seit 2013 verheiratet und bereits zwei Mal Eltern geworden. Erst letzten Monat verkündeten sie voller Freude, dass sie erneut ein Kind erwarten.

Im September 2020 ging Chrissy noch mit ihrer Fehlgeburt an die Öffentlichkeit. Die US-Amerikanerin verriet ihren Fans auf Instagram, dass sie deshalb zunächst Panik hatte, ihre erneute Schwangerschaft publik zu machen. Mit der Zeit, sagte, sie, habe sie dann aber erleichtert aufatmen können. Auch John habe trotz der gut verlaufenden Schwangerschaft noch seinen Sohn Jack im Kopf, den er verloren hat. "Immer wenn man ein Baby verliert, ist man vorsichtig optimistisch, weil man nie weiß, was passieren könnte", meinte er bei Today.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei dem Emmy Award 2022

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern in Disneyland, Anaheim 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im August 2022

