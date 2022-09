Fans empört: Queen Elizabeth nicht bei Emmy Awards erwähnt

Wieso wurde Queen Elizabeth II. (✝96) nicht erwähnt? Anfang dieser Woche fanden die Emmy Awards statt, bei der jährlich in verschiedenen Kategorien bedeutende Fernsehpreise verliehen werden. So werden auch Awards vergeben, mit der man verstorbener Persönlichkeiten gedenkt. Anlässlich des Todes von Queen Elizabeth II. sind einige Fans nun aber schockiert: Die Queen wurde nicht in der Emmy-Kategorie "In Memoriam" genannt!

Der Tod der britischen Monarchin bewegt die ganze Welt. Deshalb sind einige der Zuschauer der diesjährigen Emmy Awards besonders schockiert darüber, dass die Queen nicht genannt wurde – auch in Bezug auf die Erfolgsserie The Crown wurde nicht einmal eine Nominierung ausgesprochen. So hieß es in einem Tweet: "Sie haben Queen Elizabeth vergessen!" In einem anderen Social-Media-Kommentar wurde laut Fox News Stellung zu der Schauspielerin bezogen, die die einstige Königin in der Netflix-Erfolgsserie verkörperte: "'In Memoriam' wurde Queen Elizabeth nicht erwähnt, selbst nach allem, was sie für Olivia Colman (48) getan hat."

Dennoch fielen in dieser Rubrik Namen großer Schauspieler, die das Fernsehen im vergangenen Jahr verloren hat: So wurde zum Beispiel Anne Heche (✝53) geehrt, die nach einem heftigen Autounfall im vergangenen August ums Leben kam. Auch Betty White (✝99), Bob Saget (✝65) und Ray Liotta (✝67) wurden unter anderem genannt.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. mit Richard Nixon in London

Anzeige

Netflix / Des Willie Prinz Philip (Tobias Menzies) und Queen Elizabeth II. (Olivia Colman) in "The Crown"

Anzeige

Getty Images Anne Heche im Juli 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de