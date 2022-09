Khloé Kardashian stellt klar: Sie ist immer noch single!

Khloé Kardashian (38) macht ihren Beziehungsstatus deutlich! Um das Liebesleben der Unternehmerin ranken sich immer wieder Gerüchte: Mit Tristan Thompson (31), dem Vater ihrer zwei Kinder, führte sie jahrelang eine On-off-Beziehung – bis sie sich endgültig trennte, als der Basketballer während der Beziehung mit ihr eine andere Frau schwängerte. Doch die beiden sollen sich immer noch gut verstehen und besuchten am vergangenen Wochenende sogar dieselbe Party! Den aufkommenden Gerüchten will Khloé offenbar gleich wieder den Wind aus den Segeln nehmen.

Sie teilte auf Instagram nämlich eine Reihe von Schnappschüssen von besagter Party, dem 41. Geburtstag von Beyoncé (41), gemeinsam mit ihrer Schwester Kim (41) und La La Anthony. Darauf posieren die drei in ihren glitzernden Outfits passend zum Motto der starbesetzten Veranstaltung: Rollerdisco. Die Bilder untertitelte sie mit "All the Single Ladys" – und sendete damit nicht nur eine Hommage an die Gastgeberin der Party, sondern machte auch gleichzeitig den Beziehungsstatus der drei abgebildeten Frauen klar. Eine Reunion mit Tristan ist also aktuell wohl nicht in Sicht...

Und auch Kim ist demnach nach wie vor single: Sie ist gerade dabei, die Trennung von Pete Davidson (28) zu verarbeiten. Obwohl die beiden total glücklich miteinander wirkten, war im August nach neun Monaten Beziehung alles aus mit dem Komiker. Inzwischen soll die Reality-TV-Bekanntheit aber schon wieder bereit sein, jemand Neues zu daten.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian bei Beyoncés Geburtstag, September 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

