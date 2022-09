Nach Terenzi-Trennung: Jenny Elvers ist glücklicher Single!

Jenny Elvers (50) hat ihre letzte Trennung wohl schon überwunden! Bei Marc Terenzi (44) und ihr sah eigentlich alles so vielversprechend aus: Nachdem sie sich beim Club der guten Laune kennengelernt hatten, durchliefen sie ein große Liebe im Schnelldurchlauf und zelebrierten diese auch öffentlich. Doch nur wenige Wochen später war dann schon wieder alles aus zwischen den TV-Bekanntheiten. Als Single ist Jenny jetzt aber total zufrieden!

"So frei wie im Moment habe ich mich lange nicht mehr gefühlt", schwärmte sie gegenüber Bild. Jenny habe in ihrem Leben ja schließlich schon alles erreicht und es fehle ihr an nichts. "Mein Sohn Paul ist 21 und macht sein Ding. Hochzeit hatte ich auch schon", erklärte sie. Wegen ihrer Ungebundenheit könne die Schauspielerin ja jetzt einfach selbst für sich entscheiden und immer ganz spontan handeln. "Ich habe keinen Zugzwang", stellte sie klar.

Und auch ihrem Ex Marc geht es nach der Trennung schon wieder blendend: Er hat in Verena Kerth (41) wenige Wochen später bereits seine neue große Liebe gefunden. Nach 22 Jahren Freundschaft hat es bei dem Sänger und der Moderatorin jetzt gefunkt. "Wir haben eine geile Zeit. Wir haben Spaß. Wir lachen die ganze Zeit", verriet Marc glücklich gegenüber Promiflash.

SAT.1 Marc Terenzi und Jenny Elvers im "Club der guten Laune"-Finale

Getty Images Jenny und Paul Elvers im Juni 2022 in Berlin

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im September 2022

