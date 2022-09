Selten: Ben Stiller kommt mit Tochter Ella zu Emmy Awards!

Was für ein seltener Anblick! Ben Stiller (56) und Christine Taylor (51) legten 2017 nach 17 Ehejahren eine Pause ein. Doch das fiel vor allem dem "Nachts im Museum"-Darsteller überhaupt nicht leicht, weshalb er an sich selbst und der Beziehung gearbeitet hat. Das und ihre Kinder Ella (20) und Quinlin haben die beiden wieder zusammengeführt. Nun zeigte sich Ben sogar gemeinsam mit seiner Tochter Ella bei den Emmy Awards 2022!

Dass der Schauspieler in Begleitung seiner Tochter zu der Filmpreisverleihung in Los Angeles erschien, ist eher ungewöhnlich. Er zeigt seine Kinder nämlich nur selten in der Öffentlichkeit. Auf dem roten Teppich posierte der 56-Jährige in einem schwarzen Anzug, einem weißen Hemd sowie einer schwarzen Fliege mit Ella im Arm für die Kamera. Die 20-Jährige entschied sich passend zu ihrem Vater für ein schwarzes Abendkleid: Die dunkle, bodenlange Robe betonte ihre Figur und gab mit einem seitlichen Schlitz einen Blick auf ihr Bein frei. Ihre blonden Haare trägt die Tochter des "Tropic Thunder"-Darstellers mittlerweile kurz und mit einem ausgefransten Pony.

Erst vor wenigen Tagen wurde Ben gemeinsam mit der Mutter seiner Kinder bei den US Open gesichtet. Während sie dem Tennisspiel zusahen, gaben die beiden einen glücklichen und vertrauten Anblick ab. Von ihrer Ehepause war dem Schauspieler und Christine kaum etwas anzumerken.

