Sommerhaus-Hate: Rafi Rachek nimmt Eric Sindermann in Schutz

Rafi Rachek (32) setzt sich für seinen Kumpel ein! Zurzeit ist Eric Sindermann (34) mit Katharina Hambuechen beim Sommerhaus der Stars zu sehen – doch nach der Aufzeichnung trennten sie sich und streiten sich jetzt heftig in der Öffentlichkeit. Unter anderem wirft Katha dem Reality-TV-Star vor, er habe sie gegen ihren Willen ins Fernsehen gezwungen. Nun schlug sich aber auch Rafi auf die Seite von Eric und verteidigte ihn!

Eric packte in seiner Instagram-Story aus, dass Katha ihn auf einer Halloween-Party abgeschleppt habe – und das ganz bewusst, weil er bekannt war. Dass sie jetzt behauptet, sie wollte nie in die Öffentlichkeit, ergibt daher für ihn keinen Sinn. Auch Rafi nahm ihn in Schutz! "Mensch Eric, du tust mir richtig leid. Wie diese Frau dich vorführt, ist zum Kotzen", teilte er auf seinem Profil. Denn es war auf seiner und Sam Dylans (31) Party gewesen, dass er dem Modedesigner Katharina vorgestellt hatte.

Außerdem verlor Rafi noch einige ironische Worte, um seiner Entrüstung Ausdruck zu verleihen: "Eric, aber wenn du dich so schnell abschleppen lässt von einer Frau, die schon mal mit einem Promi zusammen war und auf Veranstaltungen geht, wo sie mit Promis schnell in Kontakt kommt, aber von sich behauptet, das Ganze wäre nicht ihre Welt – schon klar!", witzelte er.

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Sommerhaus

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

AEDT / SplashNews.com Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

