Tag fünf nach dem Tod der Queen: Wie geht es heute weiter?

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) am 8. September steht der Alltag der britischen Königsfamilie Kopf. In den vergangenen Tagen hielt der neue König Charles III. (73) unter anderem bereits seine erste Amtshandlung ab und der langjährigen Monarchin wurde im Rahmen einer Prozession in der schottischen Hauptstadt Edinburgh Tribut gezollt. Auch heute nimmt der streng getaktete Ablaufplan bis zur Beerdigung weiter seinen Lauf: Der Sarg der Queen wird heute nach London gebracht.

Gestern wurde der Sarg der Königin in die St Giles' Cathedral in Edinburgh gebracht, wo sich Mitglieder der royalen Familie sowie das Volk von der Verstorbenen verabschieden konnten. Auch heute haben die Schotten noch bis 17:00 Uhr deutscher Zeit die Möglichkeit, die Aufbahrung in der Kathedrale zu besuchen. Heute Abend wird der Leichnam der Regentin dann auf dem Luftweg nach London gebracht – Prinzessin Anne (72) wird ihre Mutter auf ihrer letzten Reise im Flugzeug begleiten.

In London wird die Queen dann vom Flughafen in die Innenstadt gebracht. Am Buckingham Palace wird King Charles den Sarg gegen 21:00 Uhr entgegennehmen – auch Prinz William (40) und seine Frau Prinzessin Kate (40) sollen mit dabei sein. Über Nacht ruht der Leichnam dann im Palast, bis am Freitag weitere Schritte folgen.

