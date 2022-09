Bei Prozession: Meghan und Kate wirkten sichtlich ergriffen!

Der Tod der Queen (✝96) geht allen in ihrer Familie sehr nah! Am vergangenen Donnerstag hatte sich der Gesundheitszustand der britischen Monarchin schlagartig verschlechtert. Wenige Stunden später nahm sie auf ihrem schottischen Anwesen Balmoral ihren letzten Atemzug. Gestern wurden die sterblichen Überreste des einstigen royalen Familienoberhauptes zurück nach London gebracht. Ihr Sarg ist nun in der Westminster Hall aufgebahrt. Während der dazugehörigen Prozession zollte ihre Familie ihr ehrenvoll den Tribut – und wirkte dabei sichtlich berührt...

Vor allem für Prinzessin Kate (40) und Herzogin Meghan (41) war es augenscheinlich ein sehr emotionaler Moment – die Royal-Damen begleiteten ihre Ehemänner Prinz William (40) und Prinz Harry (37) in die Kathedrale. Die Prinzessin von Wales hatte während des kleinen Gottesdienstes beinahe durchgängig den Kopf gesenkt. Auch die ehemalige Suits-Darstellerin wirkte ziemlich traurig. Das leichte Glitzern in den Augen der beiden lässt darauf schließen, dass sie ihre Tränen zurückhalten mussten. Beim Verlassen der Westminster Hall knickste erst Kate und dann Meghan ein letztes Mal anmutig vor dem Sarg der 96-Jährigen.

Kate soll zu Williams Großmutter ein sehr enges Verhältnis gepflegt haben. Zu ihren Lebzeiten sei der Queen die Meinung der 40-Jährigen stets sehr wichtig gewesen – bei royalen Events konnte sie sich zudem stets auf sie verlassen. Meghans Beziehung zu der britischen Regentin soll hingegen nicht ganz so gut gewesen sein. Dennoch habe Elizabeth an der einstigen Schauspielerin angeblich sehr geschätzt, dass sie ihren Enkel Harry glücklich mache.

